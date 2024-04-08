Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СГБ

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В 2023 году Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру по итогам 8 контрольных мероприятий, а в Службу государственной безопасности (СГБ) – одного мероприятия.

Об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты за прошлый год.

Согласно документу, в Генпрокуратуру было направлено обращение в связи с выявленными недочетами в деятельности Сумгайытского медицинского центра при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), Нахчыванского государственного университета при Министерстве образования, Министерства молодежи и спорта, упраздненного Бакинского транспортного агентства, Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, Агентства кино при Министерстве культуры, Гянджинской городской объединенной больницы при TƏBIB, ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

В СГБ направлено одно обращение по итогам проверки деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики.