Чавушоглу: Если Запад будет поставлять оружие Армении, мы дадим Азербайджану в 3 раза больше

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Экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Общественному телевидению Азербайджана заявил, что Армения уже некоторое время стягивает войска на границу с Азербайджаном и готовится к войне против Азербайджана с помощью оружия, купленного у Франции, Индии, Ирана и Израиля.

Подчеркнув, что Азербайджан не одинок, Чавушоглу сказал:

«Если они укрепят Армению и побудят ее снова сражаться, пусть знают, что Азербайджан не одинок. Он никогда не будет одинок. Турция всегда с ними. Если они будут поставлять оружие Армении, мы дадим Азербайджану в 3 раза больше. Мы, конечно, будем поддерживать Азербайджан».