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Кэмерон и Сежурне призвали не допустить поражения Украины

Кэмерон и Сежурне призвали не допустить поражения Украины

Поражение Украины в конфликте с Россией станет поражением Запада.

Об этом говорится в статье глав МИД Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, опубликованной в газете Telegraph.

«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне», — написали министры.

По их словам, если Киев «проиграет, мы все проиграем».

Кэмерон и Сежурне также сообщили, что их страны подтвердят «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в июле. Они считают, что государствам Запада необходимо сделать «еще больше», чтобы нанести поражение Российской Федерации.

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