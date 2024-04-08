Президент Финляндии считает, что российско-украинский конфликт можно решать только на поле боя

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Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не видит перспектив решения российско-украинского конфликта с помощью дипломатии, достичь мира можно только на поле боя. Об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что много лет участвовал в мирном посредничестве, в котором много начинается с диалога, а после продолжается установлением параметров.

«Но, я думаю, что холодная правда конкретно в этом случае в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — заявил Стубб.

Также он заявил о полном отсутствии политического диалога с Москвой по конфликту на Украине.

В то же время он указал, что нельзя достичь мира в одностороннем порядке.