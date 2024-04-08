Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области России

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Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по территории бывшего спиртового завода, расположенного в районе села Гуево в Суджанском районе Курской области России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, атака произошла в ночь на 8 апреля. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на территории бывшего предприятия, в результате чего здесь начался пожар.

«Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал», — подчеркнул глава областной администрации.