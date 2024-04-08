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Кыргызстан передал Азербайджану 5 членов организованной преступной группы (видео)

Кыргызстан передал Азербайджану 5 членов организованной преступной группы (видео)

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана передали представителям МВД Азербайджана пятерых членов организованной преступной группы, прибывших в Бишкек для осуществления заказного убийства и задержанных в киргизской столице.

Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам. В связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также, согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана, по их запросу на территории международного аэропорта Манас (Бишкек) последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики», – говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-центре, пятеро граждан Азербайджана прибыли в Кыргызстан 20 марта с целью «распространения и укрепления своего криминального влияния», в том числе «преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления – заказного убийства».

По информации Кыргызской стороны, все они являются членами «транснациональной ОПГ» и причастны к «противозаконным действиям, связанным с незаконной деятельностью ОПГ».

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