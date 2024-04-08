В Германии назвали ошибкой дружбу с Россией

94 Просмотров

Глава региона Германии признала, что дружба с Россией была ошибкой, пишет BILD.

С 2017 года Мануэла Швезиг (СДПГ) возглавляет федеральную землю Мекленбург — Передняя Померания на севере ФРГ. До 24 февраля 2022 года она постоянно выступала за развитие экономических связей с Россией, поддерживала строительство «Северного потока — 2», который приходил в её регион, и даже помогала проекту обходить санкции. В недавнем ток-шоу на телеканале ZDF она признала, что ошибалась.

«Мы пытались. Сегодня это критикуют, но я остаюсь при своём мнении. Я тоже верила, что возможен критический диалог и экономическое сотрудничество [с Россией]. Это была политика всей страны, достаточно почитать старую “Белую книгу” [бундесвера от 2016 года]. Но теперь однозначно пройдена красная линия. Ты постоянно пытаешься ужиться с трудным соседом, а потом он приходит и поджигает твой дом. Ты не можешь этого так оставить. Мы за Украину!» — сказала Швезиг.