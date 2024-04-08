Турецкие компании начнут выпуск деталей для Airbus и Rolls-Royce

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Turkish Airlines готовится к партнерству с Rolls Royce и Airbus для создания производственных площадок в Турции. Об этом пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что 28 апреля в Стамбуле запланирована церемония, в ходе которой турецкие компании начнут производство комплектующих для Airbus и Rolls-Royce.

Более 30 компаний были приглашены принять участие в этом партнерстве, которое, как ожидается, принесет турецким предприятиям объем бизнеса и вклад в турецкую экономику в размере $20 миллиардов долларов.

«Госкомпании, такие как TAI, TAI и HAVELSAN, будут участвовать в производстве деталей самолетов для Airbus и Rolls Royce», – заявил Ахмет Болат, председатель совета директоров Turkish Airlines.