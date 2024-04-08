Футболисты «Фенербахче» самовольно ушли с поля

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В воскресенье, 7 апреля, в Шанлыурфе состоялся матч за Суперкубок Турции между футболистами из «Фенербахче» и «Галатасарая». В итоге первые сорвали встречу, покинув поле после пропущенного мяча, сообщает «Лайф».

«Фенербахче» выставил на этот матч состав из игроков молодёжной и юношеских команд. Уже на первой минуте нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди поразил ворота соперника. После этого игроки «Фенербахче» по указанию тренера покинули поле. Им будет засчитано техническое поражение, а «Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции.