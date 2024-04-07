Террористы из «Крокуса» дают показания (видео)

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РосТВ показало первые отрывки допросов террористов, которые устроили стрельбу и пожар в «Крокусе».

Все четверо исполнителей подтвердили на допросе, что планировали скрыться в Киеве. По их словам, указания им давал некий координатор Сайфулло.

Именно он, по словам террористов, снабдил их оружием, дал маршрут отхода и обещал гонорар после преступления.

На допросе выяснилось, что на границе для преступников был подготовлен коридор для отхода. Сайфулло заявил террористам, что там их будет ждать человек, который поможет перейти границу и доехать до Киева. Машину, на которой передвигались преступники, куратор приказал им сжечь.