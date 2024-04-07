Защитник «Нефтчи» хочет покинуть клуб

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Защитник бакинского «Нефтчи» и сборной Азербайджана по футболу Ходжат Хагверди может начать новый сезон в другой команде.

31-летний защитник, контракт которого с «Нефтчи» рассчитан до конца текущего сезона, не планирует оставаться в клубе. Об этом сообщает «Азериспорт». При этом в услугах футболиста заинтересованы некоторые зарубежные команды, однако конкретики в этом вопросе пока нет.

Напомним, что ранее Хагверди играл в Иране за клубы «Абу Муслим», «Зоб Ахан», «Пайкан», «Трактор», а в Азербайджане – за «Сумгайыт».