Иранские ракеты, способные достичь территории Израиля (инфографика)

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У Ирана в распоряжении есть 9 типов ракет, дальность которых позволяет поразить территорию Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

«После преступного нападения израильского режима на здание иранского консульства в Дамаске ответ Ирана на это преступление ляжет тяжелой тенью на Израиль», – говорится в сообщении, сопровождаемом наглядной инфографикой, показывающей варианты ракет, способных долететь до объектов в Израиле.

В статье представлены следующие типы оружия: «Саджил», «Хейбар» (четвертое поколение ракет «Хорремшехр»), «Эмад», «Шахаб-3», «Гадр», «Паве», «Фаттах-2», «Хейбар Шекан», «Хадж Касем». Скорость данных типов оружия колеблется от 6120 км/ч до 17136 км/ч.