Иранские власти пригрозили израильским посольствам |
Наши позиции в направлении Нахчывана подверглись обстрелу |
Айдын Керимов анонсировал скорейшее возвращение шушинцев в родные пенаты |
Скончался раненный в боях с армянами азербайджанский офицер (фото) |
АрмСМИ: Запад нам ничего не обещал, а евроамериканские миллиарды идут в Азербайджан |
Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией |
Три человека погибли при взрыве в Тбилиси, три пострадали (обновлено, фото, видео) |
Число жертв в Газе достигло 33175 |
В агдамском селе подорвался на мине экскаватор |
Главное Спорт

Еще один азербайджанский борец пробился на Олимпиаду (фото, видео)

Еще один азербайджанский борец пробился на Олимпиаду (фото, видео)

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала очередную лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Этого успеха достиг Георгий Мешвилдишвили, сообщает İdman.biz.

Наш борец в весовой категории 125 кг успешно выступил на Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, который проходит в Баку. В 1/4 финала наш представитель победил Авраама Конедо (Италия) со счетом 10:0, а в полуфинале – Алена Хубулова (Болгария) – 7:0. Благодаря этой победе наш спортсмен отправится на Олимпийские игры.

Теги:
Из этой рубрики
Еще один азербайджанский борец пробился на Олимпиаду (фото, видео)
Спорт

Еще один азербайджанский борец пробился на Олимпиаду (фото, видео)

2024/04/07, 21:13
Борец Осман Нурмагомедов пробился на Олимпиаду (фото, видео)
Спорт

Борец Осман Нурмагомедов пробился на Олимпиаду (фото, видео)

2024/04/07, 20:01
Борец Туран Байрамов выиграл путевку в олимпийский Париж (фото, видео)
Спорт

Борец Туран Байрамов выиграл путевку в олимпийский Париж (фото, видео)

2024/04/07, 19:36
Борец Гаджи Алиев завоевал олимпийскую лицензию (видео)
Спорт

Борец Гаджи Алиев завоевал олимпийскую лицензию (видео)

2024/04/07, 19:27
Борец Алиаббас Рзазаде пробился на Олимпиаду (фото)
Спорт

Борец Алиаббас Рзазаде пробился на Олимпиаду (фото)

2024/04/07, 18:57
Форвард "Баварии" стал автором рекорда Бундеслиги
Спорт

Форвард «Баварии» стал автором рекорда Бундеслиги

2024/04/07, 15:42
Японский этап Ф-1 завершился победой Ферстаппена
Спорт

Японский этап Ф-1 завершился победой Ферстаппена

2024/04/07, 12:04
На турнире претендентов Ниджат Абасов поделил очки с представителем США
Спорт

На турнире претендентов Ниджат Абасов поделил очки с представителем США

2024/04/07, 09:54
Французский олимпиец упал на глазах у Макрона
Спорт

Французский олимпиец упал на глазах у Макрона

2024/04/05, 16:03