Еще один азербайджанский борец пробился на Олимпиаду (фото, видео)

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Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала очередную лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Этого успеха достиг Георгий Мешвилдишвили, сообщает İdman.biz.

Наш борец в весовой категории 125 кг успешно выступил на Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, который проходит в Баку. В 1/4 финала наш представитель победил Авраама Конедо (Италия) со счетом 10:0, а в полуфинале – Алена Хубулова (Болгария) – 7:0. Благодаря этой победе наш спортсмен отправится на Олимпийские игры.