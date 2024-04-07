Борец Осман Нурмагомедов пробился на Олимпиаду (фото, видео)

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Осман Нурмагомедов примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Борец вольного стиля сборной Азербайджана получил это право на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, уточняет İdman.biz.

Наш спортсмен, выступающий в весе 86 кг, в решающем поединке за путевку на Олимпиаду встретился с Василием Михайловым (Украина). До этого наш борец, победивший Домантаса Пауличенко (Литва) 11:0, Самуэля Шеррера (Швейцария) 5:0, Магомеда Рамазанова (Болгария) 6:2, одержал свою 4-ю победу подряд – 4:1. Успех в полуфинале принес нашему спортсмену лицензию в Париж.