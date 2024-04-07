Борец Алиаббас Рзазаде пробился на Олимпиаду (фото)

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Азербайджанский борец Алиаббас Рзазаде на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает İdman.biz.

В полуфинале наш спортсмен в весовой категории 57 кг встречался с Владимиром Егоровым (Северная Македония). Рзазаде победил со счетом 4:3 и завоевал право на участие в Олимпиаде.

Наш борец, победивший на предыдущих этапах Симоне Пиродду (Италия) 11:0 и Сулеймана Атлы (Турция) 6:0, стал первым обладателем лицензии сборной Азербайджана на соревнованиях в Баку.