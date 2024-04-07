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Во Франции мэр коммуны держала в доме 70 кг каннабиса

Во Франции мэр коммуны держала в доме 70 кг каннабиса

Сотрудники французской жандармерии обнаружили 70 кг каннабиса у мэра коммуны Аваллон (департамент Йонна) Джамили Хабсауи во время обыска у него дома. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Операция проводилась в рамках объявленной МВД республики кампании по борьбе с оборотом наркотиков. Как отмечает телеканал, правоохранительные органы располагали информацией о том, что брат мэра коммуны связан с торговлей запрещенными веществами.

Сама Хабсауи представляет Социалистическую партию Франции и была избрана на должность главы администрации Аваллона в 2021 году. Также она занимает пост регионального советника.

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