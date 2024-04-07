Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией «О предварительном обмене данными для облегчения таможенных транзитных операций в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс».

Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован в «Официальном вестнике».

Соглашение между правительствами трех стран было подписано 18 августа 2022 года в Баку.

Договор направлен на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс, которая проходит по территории всех трех государств.