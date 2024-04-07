Книга рекордов Гиннеса назвала имя самого пожилого в мире мужчины (видео)

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111-летний житель британского дома престарелых был официально признан рекордсменом Гиннесса как самый пожилой мужчина в мире.

Книга рекордов Гиннеса, сообщила, что Джон Альфред Тиннисвуд из Саутпорта (Англия) был удостоен этого звания после смерти 114-летнего венесуэльца Хуана Висенте Переса, а официальные представители подтвердили, что в прошлом второй по возрасту житель планеты, 112-летний японец Гисабуро Сонобе, умер 31 марта.

Тиннисвуд, родившийся 26 августа 1912 года, до сих пор сам встает с постели, сам управляет своими финансами и каждый день слушает радио, чтобы быть в курсе новостей.

Свое долголетие он объясняет «чистой удачей».

По словам Тиннисвуда, он не придерживается никаких специальных диет, но считает, что главное в сохранении здоровья – это умеренность.

У Тиннисвуда одна дочь, четверо внуков и трое правнуков.

