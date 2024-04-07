Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией |
Три человека погибли при взрыве в Тбилиси, три пострадали (обновлено, фото, видео) |
Число жертв в Газе достигло 33175 |
В агдамском селе подорвался на мине экскаватор |
Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео) |
Армяне открыли огонь по нашим позициям |
Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела |
Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван |
МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг |
Главное Мир

Книга рекордов Гиннеса назвала имя самого пожилого в мире мужчины (видео)

Книга рекордов Гиннеса назвала имя самого пожилого в мире мужчины (видео)

111-летний житель британского дома престарелых был официально признан рекордсменом Гиннесса как самый пожилой мужчина в мире.

Книга рекордов Гиннеса, сообщила, что Джон Альфред Тиннисвуд из Саутпорта (Англия) был удостоен этого звания после смерти 114-летнего венесуэльца Хуана Висенте Переса, а официальные представители подтвердили, что в прошлом второй по возрасту житель планеты, 112-летний японец Гисабуро Сонобе, умер 31 марта.

Тиннисвуд, родившийся 26 августа 1912 года, до сих пор сам встает с постели, сам управляет своими финансами и каждый день слушает радио, чтобы быть в курсе новостей.

Свое долголетие он объясняет «чистой удачей».

По словам Тиннисвуда, он не придерживается никаких специальных диет, но считает, что главное в сохранении здоровья – это умеренность.

У Тиннисвуда одна дочь, четверо внуков и трое правнуков.

Теги:
Из этой рубрики
Алексей и Юлия Навальные стали лауреатами немецкой премии
Мир

Алексей и Юлия Навальные стали лауреатами немецкой премии

2024/04/07, 17:45
Книга рекордов Гиннеса назвала имя самого пожилого в мире мужчины (видео)
Мир

Книга рекордов Гиннеса назвала имя самого пожилого в мире мужчины (видео)

2024/04/07, 16:42
Три человека погибли при взрыве в Тбилиси, три пострадали (обновлено, фото, видео)
Мир

Три человека погибли при взрыве в Тбилиси, три пострадали (обновлено, фото, видео)

2024/04/07, 16:29
Число жертв в Газе достигло 33175
Мир

Число жертв в Газе достигло 33175

2024/04/07, 16:15
В Избиркоме Словакии подтвердили победу Пеллегрини на выборах президента (обновлено)
Мир

В Избиркоме Словакии подтвердили победу Пеллегрини на выборах президента (обновлено)

2024/04/07, 14:16
Кровопролитие в Газе шокировало Сунака
Мир

Кровопролитие в Газе шокировало Сунака

2024/04/07, 13:10
Корабль в Аденском заливе подвергся нападению
Мир

Корабль в Аденском заливе подвергся нападению

2024/04/07, 11:48
Пропалестинские активисты "приветствовали" Байдена красной жидкостью
Мир

Пропалестинские активисты «приветствовали» Байдена красной жидкостью

2024/04/07, 10:50
Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела
Мир

Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела

2024/04/07, 09:13