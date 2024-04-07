Израиль готов к возможному удару Ирана

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Министерство обороны Израиля подготовилось к ответу на любой сценарий, который может развернуться в отношении Ирана. С таким заявлением выступил глава военного ведомства Йоав Галант по итогам совещания, сообщает пресс-служба МО страны.

«Галант подчеркнул, что оборонное ведомство завершило подготовку к реагированию в случае любого сценария, который может развиться в отношении Ирана», — говорится в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что в совещании «по оценке оперативной ситуации» принимали участие начальник оперативного управления ЦАХАЛ и начальник разведки ЦАХАЛ.