Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией |
Три человека погибли при взрыве в Тбилиси, три пострадали (обновлено, фото, видео) |
Число жертв в Газе достигло 33175 |
В агдамском селе подорвался на мине экскаватор |
Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео) |
Армяне открыли огонь по нашим позициям |
Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела |
Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван |
МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг |
Главное Армия

Израиль готов к возможному удару Ирана

Израиль готов к возможному удару Ирана

Министерство обороны Израиля подготовилось к ответу на любой сценарий, который может развернуться в отношении Ирана. С таким заявлением выступил глава военного ведомства Йоав Галант по итогам совещания, сообщает пресс-служба МО страны.

«Галант подчеркнул, что оборонное ведомство завершило подготовку к реагированию в случае любого сценария, который может развиться в отношении Ирана», — говорится в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что в совещании «по оценке оперативной ситуации» принимали участие начальник оперативного управления ЦАХАЛ и начальник разведки ЦАХАЛ.

Теги:
Из этой рубрики
Израиль готов к возможному удару Ирана
Армия

Израиль готов к возможному удару Ирана

2024/04/07, 15:28
ЦАХАЛ отвел все подразделения с юга Газы
Армия

ЦАХАЛ отвел все подразделения с юга Газы

2024/04/07, 14:59
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/04/07, 14:29
Потери израильской армии составили 604 человека
Армия

Потери израильской армии составили 604 человека

2024/04/07, 12:55
ВСУ уничтожили еще более 70 единиц вражеской бронетехники
Армия

ВСУ уничтожили еще более 70 единиц вражеской бронетехники

2024/04/07, 11:17
"Хезболла" поделилась кадрами уничтожения новейшего израильского дрона (видео)
Армия

«Хезболла» поделилась кадрами уничтожения новейшего израильского дрона (видео)

2024/04/07, 10:23
Армяне открыли огонь по нашим позициям
Армия

Армяне открыли огонь по нашим позициям

2024/04/07, 09:29
Литва передала Украине партию броневиков М577
Армия

Литва передала Украине партию броневиков М577

2024/04/06, 22:14
Россия сбила свой Су-27 над Крымом
Армия

Россия сбила свой Су-27 над Крымом

2024/04/06, 16:21