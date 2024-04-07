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Главное Общество

В Баку будет пасмурно, возможны дожди

В Баку будет пасмурно, возможны дожди

Обнародован прогноз погоды на 8 апреля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня местами возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 12-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорьях возможен снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла.

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