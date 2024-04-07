АрмСМИ: Запад нам ничего не обещал, а евроамериканские миллиарды идут в Азербайджан

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Тг-канал «Армения Сенсации-Reconquista» разразился истерикой по следам провального для Еревана саммита Армения-ЕС-США в Брюсселе.

«Очень смешно наблюдать, как бьются в конвульсиях так называемые «западники» (а на самом деле это даже не «западники», а примитивная чепуха) пытаясь оправдать, объяснить, прикрыть, не замечать феерический провал армянской бархатной власти в Брюсселе. Реально очень смешно.

Однако в этом есть один важный нюанс.

Запад и Европа не обещали Армении миллиарды долларов, это власти врали «гордым гражданам», что «давайте кинем русских, а Запад нам за это денег даст». Евроамериканские миллиарды идут в Азербайджан.

Запад и Европа никогда не обещали защитить Армению в военном плане, это бархатные власти Армении врали людям, что скоро НАТО придёт и нас защитит. Турецко-азербайджанский тандем и есть НАТО.

Никогда Европа и Америка не давали и не дают нам гарантий по части нашей безопасности, это власти Армении врали «гордым граждан», что «Запад нам поможет».

Запад помогает Азербайджану и Турции вытеснить иранцев и русских из региона, а конфронтация с Арменией – самый кратчайший путь для этого.

Так что не надо сейчас разочаровываться в протурецкой ветрености Запада, Запад нам ничего не обещал, это армянские власти нам врут, врали и будут врать.

Хотя поверьте это уже даже не важно», – пишет издание.