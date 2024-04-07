Армяне открыли огонь по нашим позициям

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6 апреля с 18:30 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар Чемберекского, Басаркечярского и Горисского районов, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенных пунктов Эйривенг, Джамилли и Гаджилар Гедабейского, Кяльбаджарского и Лачинского районов, в целом, 16 раз. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

По всем указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.