Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео) |
Армяне открыли огонь по нашим позициям |
Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела |
Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван |
МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг |
Зеленский поддержал скандальную инициативу Макрона: «Как мы можем отказываться?» |
В Госдуме заявили, что Пашинян ведет Армению по пути Украины |
Грузовик опрокинулся на проспекте Гейдара Алиева и разлил битум (видео) |
CNN: Прямой удар Ирана по территории Израиля – один из худших сценариев, к которому готовятся США |
Главное Армия

Армяне открыли огонь по нашим позициям

Армяне открыли огонь по нашим позициям

6 апреля с 18:30 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар Чемберекского, Басаркечярского и Горисского районов, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенных пунктов Эйривенг, Джамилли и Гаджилар Гедабейского, Кяльбаджарского и Лачинского районов, в целом, 16 раз. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

По всем указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ уничтожили еще более 70 единиц вражеской бронетехники
Армия

ВСУ уничтожили еще более 70 единиц вражеской бронетехники

2024/04/07, 11:17
"Хезболла" поделилась кадрами уничтожения новейшего израильского дрона (видео)
Армия

«Хезболла» поделилась кадрами уничтожения новейшего израильского дрона (видео)

2024/04/07, 10:23
Армяне открыли огонь по нашим позициям
Армия

Армяне открыли огонь по нашим позициям

2024/04/07, 09:29
Литва передала Украине партию броневиков М577
Армия

Литва передала Украине партию броневиков М577

2024/04/06, 22:14
Россия сбила свой Су-27 над Крымом
Армия

Россия сбила свой Су-27 над Крымом

2024/04/06, 16:21
Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте
Армия

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

2024/04/06, 12:49
В Азербайджане проходят учения командос (видео)
Армия

В Азербайджане проходят учения командос (видео)

2024/04/06, 11:15
Делегация турецких компаний ВПК в Баку - предвестник глобальной модернизации армии - анализ Александра Коваленко
Армия

Делегация турецких компаний ВПК в Баку – предвестник глобальной модернизации армии – анализ Александра Коваленко

2024/04/06, 10:45
Новые подробности удара по российским аэродромам
Армия

Новые подробности удара по российским аэродромам

2024/04/06, 09:34