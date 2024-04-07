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Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео)

Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео)

Певец Эмин Агаларов опроверг в соцсети Instagram слухи о том, что эмигрировал из России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Агаларов заявил, что никуда не «сбегал» и сейчас находится в Москве. Он опубликовал новые кадры с места, где прошел теракт. По его словам, в сети также появилось множество фейков о работе противопожарной системы в «Крокусе». Он заявил, что ее систематически тестировали на всех объектах компании.

«В сам день теракта, незадолго до трагических событий, на одном из объектов также тестировалась пожарная система. <…> На территории «Крокуса» есть частное пожарное депо. На каждом концерте дежурили пожарная машина и скорая помощь», — объяснил артист.

 

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Публикация от Emin (@eminofficial)

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