Мирзоян заявил, что Иран не против сближения Армении с Западом

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Никакой негативной реакции со стороны Ирана по поводу сближения отношений Армении с Западом мы не услышали.

Об этом в эфире Общественной телекомпании заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос, может ли Армения объяснить отсутствие антииранской составляющей в сближении с Западом.

«У нас действительно очень хорошие, дружеские отношения с Исламской Республикой Иран, у нас эффективный диалог практически со всеми секторами, мы находимся в регулярном контакте и нет никаких недопониманий. Мы не услышали никакой негативной реакции от Ирана по поводу встречи 5 апреля», – цитирует Мирзряна news.am.