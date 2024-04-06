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МВД Турции: группа антиизраильски настроенных лиц оказала сопротивление полиции в Стамбуле

МВД Турции: группа антиизраильски настроенных лиц оказала сопротивление полиции в Стамбуле

Группа антиизраильски настроенных граждан в Стамбуле устроила стычки с полицией, задержано 43 человека.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, инцидент произошел в районе Бейоглу, где проходила акция протеста против действий Израиля в секторе Газа.

«Сегодня в Бейоглу прошла акция протеста против Израиля, который угнетает наших палестинских братьев и совершает массовые убийства, достигшие масштабов геноцида. По окончании акции демонстранты разошлись, но одна группа лиц осталась, несмотря на все предупреждения [полиции]. Она оказала сопротивление силам безопасности и высказывала оскорбления в адрес государственных чиновников. В связи с этим инцидентом задержаны 43 человека», – сообщил министр.

Ерликая добавил, что после проверки документов задержанных 38 из них были отпущены, в отношении 5 человек начаты судебные процедуры. Кроме того, два сотрудника полиции были отстранены от службы после этого инцидента. В их отношении проводится проверка. О причинах отстранения стражей порядка министр не сообщил.

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