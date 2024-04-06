Зеленский: Нам мало одной Турции

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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану необходимо понять, что его страны будет мало для того, чтобы состоялись переговоры между Украиной и Россией.

Об этом заявил в интервью президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

«Турция помогала нам с пленными. Это факт. Они хотят быть посредниками. Но президент Эрдоган должен знать, что нам мало одной Турции как посредника. Для нас формат саммита мира лучше. Я не думаю, что одна Турция сможет зажать политику Путина», – сказал Зеленский.

По его словам, Турция будет в списке стран, которые могут выполнять посредническую миссию.

«Формат, который мы планируем сегодня по формуле, он очень сложен, потому что нужно собрать много разных стран. Собрать их всех, найти формат, как идти дальше, согласиться с ним. Вот такая страна, я считаю, может по крайней мере попытаться заставить Россию к миру», – сказал президент Украины.