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Петер Стано: ЕС не заставляет Армению отказываться от России

Петер Стано: ЕС не заставляет Армению отказываться от России

Независимо от того, хотите ли вы иметь на своей земле российских солдат, российскую ФСБ или любой другой российский правоохранительный орган – это ваше суверенное решение.

Об этом, отвечая на вопрос армянской службы радио «Свобода» в Брюсселе, заявил официальный представитель ЕС по внешним связям Петер Стано.

Отвечая на вопрос, необходим ли вопрос выхода Армении из возглавляемых Россией альянсов для укрепления отношений с ЕС, Стано ответил, что ЕС не является актором, который говорит: если вы хотите работать с нами, вы должны отказаться от всех других партнеров.

«Домашнее задание для Армении заключается скорее в продолжении реформ. Речь идет о приближении Армении к ЕС политически и экономически. И это включает, конечно, работу над реформами: укрепление и реформирование демократических институтов, конечно, необходимые экономические реформы, обеспечение верховенства закона, борьбу с коррупцией. И в этом вопросе Армения проделала большую работу. Это было оценено сегодня и продолжает оцениваться.

Но, конечно, есть проблемы, которые еще надо решать. Когда дело доходит до ваших отношений с Россией, ЕС не тот игрок, который может сказать: если вы хотите работать с нами, вам придется отказаться от всех других партнеров. Мы за инклюзивное сотрудничество. Если вы считаете, что для ваших интересов важно, полезно или выгодно какое-то сотрудничество с Россией, вы можете его иметь, при условии, что оно не противоречит политике ЕС, например, нашей санкционной политике.

Таким образом, если вы развиваете более тесные связи с ЕС, это не означает, что вам нужно разрывать связи с любым другим партнером. Независимо от того, хотите ли вы иметь на своей земле российских солдат, российскую ФСБ или любой другой российский правоохранительный орган – это ваше суверенное решение. Мы не говорим, что если вы хотите получить от нас больше, вам следует избавиться от русских. ЕС работает не так»,-  сказал Стано.

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