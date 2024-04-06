Bloomberg: Китай обеспечивает Россию данными геопространственной разведки

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США предупреждают союзников о том, что Китай усилил свою поддержку России, в том числе путем предоставления данных геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в ее войне против Украины. На фоне признаков дальнейшей военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Один из собеседников Bloomberg отметил, что поддержка Китая также включает оптические приборы, топливо для ракет и усиление космического сотрудничества.

Пекин создал глубокий союз с Москвой в рамках того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин назвали дружбой «без границ» в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В 2023 году объем торговли между двумя странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов. После оттока западных производителей и многочисленных санкций сосед России стал поставщиком всего — от одежды до техники и автомобилей. В то же время Россия увеличила экспорт в Китай таких сырьевых товаров как уголь и нефть.

Китай, а именно Гонконг стал для Москвы ключевым каналом доступа к технологиям с ограниченным доступом, в том числе к микросхемам и интегральным схемам, которые используются в вооружении или необходимы для его создания. США и Европейский Союз внесли в список несколько китайских фирм, осуществляющих эти передачи, но торговля не прекратилась.

Поддержка Китаем России усилилась за последние месяцы, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности. США и их союзники постараются донести свою обеспокоенность до Пекина и активизировать усилия по прекращению поддержки Китаем российской оборонной промышленности.