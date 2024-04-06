В городе Лачин и селе Забух трудоустроены 748 жителей

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Проведена очередная встреча с работодателями, работающими в Лачинском районе, организованная Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и Специальным представительством президента Азербайджана в Лачинском районе.

Об этом сообщили в министерстве. Отмечено, что на встрече с участием специального представителя президента Азербайджана в Лачинском районе Масима Мамедова, заместителя председателя правления Государственного агентства занятости Джамаледдина Гулиева и более 40 работодателей шла речь о работе, проделанной на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Было сообщено, что из жителей, переселенных в город Лачин и село Забух Лачинского района, уже обеспечено трудоустройство 748 человек.

Доведено до сведения, что для части из этих лиц в рамках программы самозанятости созданы малые фермерские хозяйства.

Участники встречи были проинформированы о деятельности Агентства, цифровых проектах, программах, ориентированных на работодателей, а также были даны ответы на вопросы участников.

Были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества с работодателями в сфере обеспечения занятости жителей в Лачине.