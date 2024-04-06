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Делегация Конгресса США посетила граничащий с Россией регион Украины

Делегация Конгресса США посетила граничащий с Россией регион Украины

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в граничащей с РФ и Беларусью Черниговской области на севере Украины. Он рассказал конгрессменам о ходе боевых действий и просил проголосовать за «жизненно необходимую» Киеву помощь, передает ТАСС.

«Провел встречу с конгрессменами вчера именно в Черниговской области. Проинформировал партнеров о ситуации на передовой, первоочередных потребностях нашей армии, – написал Зеленский в своем Telegram-канале. – Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства».

Украинский президент добавил, что в составе делегации были представлены обе партии и обе палаты Конгресса.

 

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