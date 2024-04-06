Омбудсмен: Армения уклоняется от предоставления информации о местах массовых захоронений

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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила информацию о появлении новых фактов, связанных с преступлениями против человечности, совершенными Арменией.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, сегодня были захоронены иденфицированные несколько дней назад останки Басиры Магеррамовой и Вагифа Магеррамова, пропавших во время Ходжалинского геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в феврале 1992 года.

Останки этих двух человек, являющихся членами одной семьи, ставших жертвами дискриминации и этнической чистки, были обнаружены в массовом захоронении, найденном спустя 32 года на территории Ходжалинского района:

«Этот факт еще раз доказывает, что Армения совершила военные преступления и нарушила нормы международного гуманитарного права.

Еще раз напоминаем, что армянская сторона, грубо нарушая нормы международного права, на протяжении почти 30 лет лишала семьи почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев права на получение информации о них, а также до сих пор уклоняется от предоставления Азербайджану информации о местах массовых захоронений».