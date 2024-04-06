На проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные и велосипедные полосы

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Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило и представило Транспортному координационному совету очередной проект, направленный на повышение безопасности движения.

Согласно проекту, на проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные полосы, отдельные велодорожки общей протяженностью около 10 км, между ними и проезжей частью дороги будут созданы буферные зоны, при этом количество полос движения останется неизменным.

Специальная полоса для автобусов на проспекте 8 Ноября позволит перевозить больше пассажиров, средняя скорость автобусов увеличится, а время, проведенное пассажирами в пути, уменьшится.