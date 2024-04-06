В Таджикистане допустили введение визового режима с Турцией

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Таджикистан в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Шохин Самади.

Об этом со ссылкой на представителя ведомства пишет «Азия-Плюс».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подписал указ, который отменяет безвизовый режим для граждан Таджикистана. Причина принятия такого решения в документе не приводится.

Турция, по информации МИД Таджикистана, официально не уведомила об отмене безвизового режима. В министерстве отметили, что турецкая сторона «согласно международной практике» должна была заранее уведомить о дате введения визового режима.

«Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам до сих пор не получила. В этой связи, до получения официальной информации турецкой стороны, рекомендуем гражданам Таджикистана, намеревающимся посетить Турцию, внимательно подготовить необходимые документы по планируемой поездке», – сказал Самади.

Гражданам Таджикистана, которые планируют поехать через Турцию в третьи страны, следует рассмотреть другие маршруты поездок, добавил пресс-секретарь министерства.