В Баку отец сдал троих детей в приют, получив отказ в соцпомощи

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В Баку отец сдал троих детей в приют, так как перестал получать соцпомощь.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Общественного объединения помощи женщинам «Təmiz Dünya», передает Qafqazinfo.

«Отец троих детей оставил детей в этом приюте, поскольку были урезаны социальные льготы, предоставляемые семье. Отец даже угрожал выбросить детей с балкона, если их вернут домой», – говорится в сообщении.

Как сообщили в приюте, Атаев Тахир Масим оглу получал социальные выплаты, так как является инвалидом II группы. Однако позже ему сказали, что пособий больше не будет, поэтому он сдал детей в приют. Отмечается, что дети сейчас находятся в приюте, к ним один раз приезжала мать.

Согласно информации, предоставленной Государственным фондом социальной защиты, житель Абшеронского района Атаев Тахир Масим оглу не является инвалидом II группы. Заявление его семьи на получение государственной социальной помощи было отклонено электронной системой, поскольку гражданин при подаче заявления внес в анкету неверные данные.

«Хотя в заявлении он указал, что его жена Атаева Гюнель Адиль гызы является наемным работником (с трудовым договором), в ходе рассмотрения заявлений по электронным системам эта информация не подтвердилась. После этого Т.Атаев подал заявку на получение социальной помощи в электронном виде, но это заявление не было подтверждено. После того как гражданин подтвердит свое заявление, его право на получение социальной помощи будет рассмотрено заново».