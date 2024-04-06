Cотрудник ANAMA пострадал при взрыве детонатора

В Агдаме взорвался детонатор.
Как сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), сегодня на территории освобожденного села Сарыджалы Агдамского района взорвался детонатор.
Сотрудник агентства Пириев Анар Мюршюд оглу, 2000 г.р., получил легкие травмы рук и ног в результате взрыва небольшого детонатора с алюминиевым корпусом при исполнении служебных обязанностей.
Пострадавшего доставили в районную больницу. Серьезных травм нет.
В Агдамской районной прокуратуре проводится расследование по факту ранения лица в результате взрыва.