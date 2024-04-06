США пытаются убедить Израиль позволить части палестинцев вернуться на север Газы

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Власти США пытаются убедить израильских коллег позволить части гражданского населения Газы, перемещенного на юг в ходе операции Израиля в палестинском анклаве, вернуться в его северную часть в связи с опасениями Вашингтона касательно планируемого наступления израильских военных в Рафахе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских, израильских и египетских чиновников.

По их информации, администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на власти Израиля, чтобы те позволили ограниченному числу гражданских лиц покинуть юг анклава. По словам арабских посредников, Израиль готов ежедневно пропускать 2 тыс. человек обратно на север, преимущественно женщин и детей. При этом еврейское государство допускает возвращение в общем счете не более 60 тыс. человек и не предоставит такой возможности мужчинам от 18 до 50 лет. Посредники отметили, что возвращение перемещенных лиц может начаться через 10-14 дней после введения шестинедельного прекращения огня.

Издание отмечает, что данная тема стала основным камнем преткновения в переговорах о прекращении огня и обмена заложниками между Израилем и представителями радикального палестинского движения ХАМАС. По данным газеты, возвращение жителей на север Газы могло бы снять обеспокоенность США по поводу израильского наступления на южный город Рафах, где в настоящее время находятся более миллиона жителей палестинского анклава.