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МИД: Ереван не уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

МИД: Ереван не уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Агрессивное вооружение Армении является источником угроз, и важно призвать стороны сойти с этого опасного пути. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

В МИД отметили, что в течение 30 лет именно Армения грубо нарушала свои обязательства в рамках международных договоров и механизмов контроля над вооружениями, незаконно размещая на азербайджанских территориях большую часть своей военной техники и систем вооружения в период оккупации. Таким образом Армения скрывала их наличие от международных механизмов контроля над вооружениями, говорится в заявлении.

«Армянская сторона не уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, что противоречит Алма-Атинской декларации, на которую Ереван неоднократно ссылался. На фоне всего этого заявления Армении, такие как пакт о контроле над вооружениями и ненападении, являются политической манипуляцией. Если Армения хочет доказать, что серьезно относится к мирному процессу, она должна воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, уважать нормы и принципы международного права», – говорится в заявлении.

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