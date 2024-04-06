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Главное Мир

США пригрозили Китаю серьезными последствиями за помощь России

США пригрозили Китаю серьезными последствиями за помощь России

Компании из КНР не должны оказывать материальную помощь России в конфликте против Украины. Так Китай предупредила глава Министерства финансов США Джаннет Йеллен, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что глава американского Минфина провела встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу, в ходе которой пригрозила Китаю «серьезными последствиями» в случае, если выяснится, что китайские компании помогают России.

«Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы», — говорится в пресс-релизе Минфина США.

В свою очередь, Хэ Лифэном выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями со стороны США в торгово-экономической сфере. Кроме того, он дал американским коллегам «доскональный ответ» по проблемам, связанным с использованием производственных мощностей.

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