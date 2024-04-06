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Грузовик опрокинулся на проспекте Гейдара Алиева и разлил битум (видео)

Грузовик опрокинулся на проспекте Гейдара Алиева и разлил битум (видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о разливе пожароопасной жидкости на дорогу в результате опрокидывания грузовика возле станции метро «Кероглу» в Низаминском районе города Баку.

В МЧС сообщили, что для принятия мер безопасности на территории к месту происшествия были незамедлительно направлены подразделения Низаминской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Между тем, как сообщил TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с опрокидыванием крупнотоннажного грузовика на проспекте Гейдара Алиева, вблизи метро «Кероглу».

Пострадавший в результате ДТП 56-летний мужчина был госпитализирован с травмой и множественными ожогами тела в медицинский центр «Сабунчи». После оказания первой медицинской помощи планируется эвакуировать его в ожоговый центр при Медицинском центре «Нариманов».

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