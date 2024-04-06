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CNN: Прямой удар Ирана по территории Израиля – один из худших сценариев, к которому готовятся США

CNN: Прямой удар Ирана по территории Израиля - один из худших сценариев, к которому готовятся США

США готовятся к «значительному» нападению Ирана на свои военные базы и дипломатические представительства на Ближнем Востоке.

Как сообщает СNN со ссылкой на источник в правительстве, Тегеран может нанести удар по американским и израильским объектам на следующей неделе.

Он станет ответом на атаку ЦАХАЛ на представительство Ирана в Дамаске, в результате которой погибли несколько военных командиров и гражданские лица. В Вашингтоне считают, что нападение Ирана неизбежно.

Это мнение разделяют и в Израиле. Командование обеих армий работает над тем, чтобы определить, по каким объектам могут быть нанесены удары и предпринимают необходимые меры для их защиты.

О предстоящей атаке в четверг по телефону говорили президент Байден и премьер Нетаньяху. По состоянию на пятницу правительства двух стран точно не знали, когда точно и какими средствами Иран планирует нанести свой ответный удар, сообщил источник CNN.

Прямая атака Ирана на Израиль – один из худших сценариев, к которому готовится администрация Байдена, поскольку он приведет к эскалации и без того неспокойной ситуации на Ближнем Востоке.

Она может привести к перерастанию войны между Израилем и ХАМАС в более широкий конфликт, чего опасаются в США.

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