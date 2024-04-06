Эльхан Шахиноглу: Вашингтон должен быть обеспокоен связкой Иран-Армения

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После того как по поручению бывшего президента США Дональда Трампа в Ираке был убит иранский генерал Касим Сулеймани, Тегеран пообещал отомстить. И месть эта свелась к тому, что Иран поразил несколькими ракетами практически пустую военную базу США в Ираке. Теперь Тегеран обещает Израилю вновь суровую месть за гибель своих генералов в результате воздушного удара по зданию консульства Ирана в Сирии. А начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери во время церемонии прощания с погибшим в результате израильского удара в Дамаске генералом КСИР заявил, что Иран определит время атаки, тип и способ ее осуществления, и проведет это столь тщательно, что «заставит врага пожалеть о содеянном».

За комментариями к происходящему Minval.az обратился к политологу Эльхану Шахиноглу.

«Сложно предположить, что Иран непосредственно ударит по территории самого Израиля, сказал он. – При этом Иран не смог должным образом отомстить Америке за убийство Сулеймани и ожидать, что он сумеет это сделать по отношению к Израилю, тоже сложно. Израильские системы ПВО в состоянии нейтрализовать иранские ракеты. Вот почему, вместо прямого удара по Израилю, ему может быть причинен ущерб посредством тех силовых группировок, которые подконтрольны Ирану. По этой причине считаю, что возросла вероятность нападения на посольства Израиля в странах, расположенных по соседству с Ираном. Но если это произойдет, то возникнет напряжённость в отношениях между самим Ираном и страной, на территории которой будет совершена такая атака. Хотя этот фактор не очень-то Иран и беспокоит».

Продолжая мысль, политолог напомнил, что не так давно один из иранских депутатов Джалал Рашиди, говоря о необходимости мести Израилю, выдвинул абсурдную идею о необходимости организации атаки на израильское посольство в Азербайджане. Он назвал это посольство региональным дипломатическим центром сионизма. И это при том, что на азербайджанское посольство в самом Иране уже была организована террористическая атака.

«Теперь они, продолжая свое дело, призывают к террору в посольстве Израиля в Азербайджане. И я считаю, к этому следует отнестись более чем серьезно. Если руководство Ирана столь спокойно реагирует на подобные провокационные призывы, значит, там думают так же. Следовательно, Азербайджану необходимо усилить меры безопасности на своей территории», – сказал Э. Шахиноглу.

В продолжение темы было отмечено, что в Азербайджане побывал представитель США Абрам Палей. Американский дипломат встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

«Уверен, что его визит в Баку непосредственно связан с процессами, происходящими на Ближнем Востоке и ролью Ирана на Южном Кавказе. И после встречи с Хикметом Гаджиевым Абрам Палей встретился с послом Азербайджана в Ираке Али Ализаде, где основную повестку дня формировал вопрос политики Ирана», – сообщил эксперт.

Говоря о позиции США, политолог сказал, что Вашингтон обеспокоен региональной политикой Ирана. Об этом свидетельствует встреча официального представителя США с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком, в ходе которой обсуждались дестабилизирующая региональная политика Ирана и противостояние Израиля с Ираном. Вашингтон считает, что Тегеран может отомстить Израилю за удар по посольству в Сирии, используя свои «возможности» на Южном Кавказе. И беспокойство США как раз было вызвано высказываниями иранского депутата.

«Вот почему между странами партнерами очень велика роль совместной борьбы с внешними угрозами. И вот почему Вашингтон должен так же быть обеспокоен связкой Иран-Армения, поскольку эти две страны выступают с одинаковых позиций», – сказал Э. Шахиноглу.

Рауф Насиров