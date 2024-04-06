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Завтра будет дождливая погода

Завтра будет дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером местами прогнозируется дождь. Умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 765 мм. рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в горах возможен снег. Местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.

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