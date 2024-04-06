CNN: Прямой удар Ирана по территории Израиля – один из худших сценариев, к которому готовятся США |
Багери: Мы определим время атаки и заставим Израиль сожалеть о содеянном |
В Азербайджане проходят учения командос (видео) |
Марков заявил, что между Азербайджаном и Арменией может начаться «небольшая война» в ближайшие дни |
Стало известно, как и когда Иран нанесет удар по Израилю |
Иран, США и Израиль привели свои войска в повышенную готовность |
Силы безопасности Эквадора взяли штурмом посольство Мексики |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Politico: Армения пожаловалась ЕС и США, что Баку накапливает военную технику, закупленную у Израиля и Пакистана |
Главное Армия

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины имеют определенный тактический успех, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский. Какой именно — не уточнил.

В целом, по оценке Сырского, ситуация в районе проведения операции Сил обороны остается сложной.

«Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области. Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона», — сообщил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, особенно сложной является обстановка на Бахмутском направлении в районах к востоку от Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердычей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

 

Теги:
Из этой рубрики
Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте
Армия

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

2024/04/06, 12:49
В Азербайджане проходят учения командос (видео)
Армия

В Азербайджане проходят учения командос (видео)

2024/04/06, 11:15
Делегация турецких компаний ВПК в Баку - предвестник глобальной модернизации армии - анализ Александра Коваленко
Армия

Делегация турецких компаний ВПК в Баку – предвестник глобальной модернизации армии – анализ Александра Коваленко

2024/04/06, 10:45
Новые подробности удара по российским аэродромам
Армия

Новые подробности удара по российским аэродромам

2024/04/06, 09:34
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии
Армия

Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии

2024/04/06, 09:07
Politico: Армения пожаловалась ЕС и США, что Баку накапливает военную технику, закупленную у Израиля и Пакистана
Армия

Politico: Армения пожаловалась ЕС и США, что Баку накапливает военную технику, закупленную у Израиля и Пакистана

2024/04/06, 00:55
Индия получит два российских военных корабля
Армия

Индия получит два российских военных корабля

2024/04/06, 00:27
Армения продолжает стягивать технику и живую силу к условной границе с Азербайджаном (видео)
Армия

Армения продолжает стягивать технику и живую силу к условной границе с Азербайджаном (видео)

2024/04/05, 23:11
Азербайджанский военнослужащий погиб во время учений
Армия

Азербайджанский военнослужащий погиб во время учений

2024/04/05, 22:38