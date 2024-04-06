Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

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На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины имеют определенный тактический успех, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский. Какой именно — не уточнил.

В целом, по оценке Сырского, ситуация в районе проведения операции Сил обороны остается сложной.

«Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области. Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона», — сообщил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, особенно сложной является обстановка на Бахмутском направлении в районах к востоку от Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердычей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.