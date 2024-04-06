Марков заявил, что между Азербайджаном и Арменией может начаться «небольшая война» в ближайшие дни

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В ближайшие дни может случиться новая небольшая война между Азербайджаном и Арменией. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.

«Глава Армении Пашинян провёл очень успешные переговоры в Брюсселе с госсекретарем США и главой Евросоюза. Объявлено о массированной военной помощи Армении со стороны США и ЕС. И сразу возникла военная напряжённость на границе с Азербайджаном. Это так Пашинян выбивает больше военной помощи у США и ЕС? Армения идёт по пути Украины? Или Армению толкают по пути Украины?

Многие считают, что в ближайшие дни может случиться новая небольшая война между Азербайджаном и Арменией. США и ЕС попросили создать обоснование для усиления военного присутствия на Южном Кавказе?», — написал политолог в своем телеграм-канале.