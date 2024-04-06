Politico: Армения сообщила ЕС и США, что Азербайджан накапливает военную технику, закупленную у Израиля и Пакистана

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Европейский союз согласовал знаковый план, который поможет вывести Армению из орбиты России и поддержать ее экономику в условиях растущей напряженности в регионе, пишет издание Politico.

Как пишет издание, накануне встречи Армения поделилась с официальными лицами ЕС и США документами, в которых утверждается, якобы Азербайджан накапливает огромное количество военной техники, закупленной у Израиля и Пакистана.

Армения утверждает, что Азербайджан с начала года получает в среднем более одной поставки оружия в день.