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США выделят $8,6 млн. на укрепление энергетической безопасности Армении

США выделят $8,6 млн. на укрепление энергетической безопасности Армении

Агентство США по международному развитию занимается укреплением энергетической безопасности и независимости Армении, а также стабилизацией продовольственной безопасности.

Об этом на пресс-конференции сказала помощник администратора Агентства США по международному развитию о Европе и Евразии Эрин Макки, передает Арменпресс.

«Наша новая программа стоимостью 8,6 млн долларов улучшит доступ Армении к возобновляемым источникам энергии и ее интеграционные возможности. Кроме того, планирование на случай непредвиденных обстоятельств позволит Армении систематически реагировать на перебои в поставках, одновременно повышая энергоэффективность.  Это финансирование также укрепит способность Армении лучше устранять критические уязвимости в энергетической инфраструктуре страны в области кибербезопасности», – сказала Макки.

По ее словам, USAID также поможет стабилизировать продовольственную безопасность Армении, поддержав усилия армянских фермеров по увеличению объемов производства и хранения зерна.

«Предстоящая программа продовольственной безопасности стоимостью 6 млн долларов повысит урожайность основных сельскохозяйственных культур в ответ на климатические условия. Это будет сделано за счет модернизации продовольственной системы Армении, и мы сможем увеличить внутреннее производство и снизить зависимость от импорта», – сказала Макки.

Она также добавила, что США продолжат поддерживать необходимые реформы и укреплять потенциал правительства.

«Работа, основанная на принципах цифровой демократии, позволит модернизировать и расширить подход Армении к государственному управлению, диверсификации торговли и экономической интеграции. Но самое главное, мы нацелены на сохранение человеческого достоинства народа Армении как на главный приоритет», – заключила Макки.

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