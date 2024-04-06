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Индия получит два российских военных корабля

Индия получит два российских военных корабля

Индия в ближайшие месяцы получит два военных корабля российского производства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников.

Отмечается, что российские корабли будут переданы Индии в рамках сделки на поставку четырех судов, которая была подписана в 2018 году. Один корабль, вероятно, будет передан Индии в сентябре, а другой — в начале 2025 года.

Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, однако отстают от графика из-за проблем с поставками из-за украинского конфликта и антироссийских санкций.

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