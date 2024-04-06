США пытаются блокировать использование РФ терминалов Starlink на Украине

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Правительство США работает с властями в Киеве и американской компанией Starlink, пытаясь заблокировать использование ее терминалов спутниковой связи в Украине Вооруженными силами (ВС) России.

Об этом сообщил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, передает ТАСС.

«Я, разумеется, в курсе публикаций на эту тему. Мы тесно работаем с Украиной. Я, откровенно говоря, тесно работаю по космосу с Украиной и Starlink. Мы в курсе этих публикаций и работаем с правительством Украины, чтобы найти хороший путь вперед», – заявил сотрудник Пентагона, комментируя сведения о том, что ВС России используют упомянутое американское телекоммуникационное оборудование в ходе специальной военной операции. При этом Плам подтвердил, что информация об использовании ВС России терминалов Starlink в Украине соответствует действительности.

«Думаю, скажу следующее: было бы трудно поверить в то, что они не сообразили, как это сделать. На несекретном уровне», – отметил представитель американского военного ведомства, не поясняя, относится его последняя фраза к предполагаемым действиям ВС России или просто к факту его общения с прессой. «В интересах Украины было бы блокировать их эффективность», – добавил Плам.

«Мы работаем с Украиной. И мы работаем со Starlink», – уточнил помощник министра, не вдаваясь в детали. При этом он подчеркнул, что у Пентагона нет претензий к Starlink, так как компания не нарушает контракты с Министерством обороны США.

На его взгляд, «чисто с точки зрения бизнес-подхода, Starlink необходимо выполнить лицензионные требования Украины». «Это – часть ситуации. Если у российских Вооруженных сил есть доступ к терминалам, которые они похитили или купили на черном рынке или добыли еще каким-то образом, то это, вне всякого сомнения, представляет собой нарушение как минимум лицензионных условий, если ни чего-то другого», – убежден представитель Пентагона. Поэтому, с его точки зрения, к Starlink возникает вопрос, «как удовлетворить эти требования». «Но я скажу, что они являются для нас очень хорошим партнером», – повторил Плам.