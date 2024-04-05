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Столтенберг призвал Украину не считать поддержку НАТО благотворительностью

Столтенберг призвал Украину не считать поддержку НАТО благотворительностью

Поддержка НАТО Украины продиктована собственными интересами альянса в сфере безопасности и воспринимать ее в качестве благотворительности не нужно.

Такое заявление сделал генсек объединения Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

До этого он принял участие в заседании Совета Украина — НАТО, где также присутствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Последний на встрече с журналистами снова пожаловался на удары со стороны России, которым Киев не может противостоять, что рушит украинскую экономику.

«Это важно для всего НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы — это важно для всех нас», — прокомментировал его слова Столтенберг.
Затем он добавил, что поддержка Украины со стороны альянса продиктована его собственными интересами в сфере безопасности и воспринимать ее в качестве благотворительности не нужно.

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