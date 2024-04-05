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В секторе Газа за последние недели умерли от голода 28 детей

В секторе Газа за последние недели умерли от голода 28 детей

Более 30 человек, в том числе 28 детей, умерли от голода в секторе Газа.

Об этом заявил глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.

«В секторе Газа ощущается все большая нехватка еды и продовольствия <…>. По меньшей мере 31 человек, в том числе 28 детей, умерли от голода за последние несколько недель», – сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН от имени заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

Раджасингхам добавил, что на севере анклава, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждый шестой ребенок серьезно страдает от недоедания.

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